(Di sabato 24 giugno 2023)qualche euro alla campagna di”? La campagna, legata al concerto evento in onda stasera su Rai 1, è partita il 22 giugno e si concluderà il 5 luglio. Sarà possibile, inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al45538. Campagna Numerazione Solidale “”: 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali e Geny; 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile. Sarà possibileanche sul sito: www.antoniano.it; sul ...

Oggi è il grande giorno per il concertone beneficoROMAGNA che si svolge alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Seguiremo in diretta il concerto - evento per sostenere le popolazioni colpite dalla alluvione che si è abbattuta sull'...- - > Flover realizza gli allestimenti verdi e floreali del concertone di CampovoloRomagna. Dopo la terribile alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna , Flover colorerà con stupende installazioni floreali il concerto evento 'Romagna' , che ha lo scopo di ...... ha detto il direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri che parteciperà, inoltre, al programma "Romagna - Il Backstage" condotto da Andrea Delogu in diretta su ...

Italia Loves Romagna: scaletta, dove vederlo in tv, tutto quello che c’è da sapere sul concerto Corriere della Sera

Italia Loves Romagna: come donare per raccolta fondi, numero utile per mandare qualche euro. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Italia Loves Romagna: cantanti, scaletta, biglietti, come donare e streaming del concerto evento in programma stasera, 24 giugno. Le info ...