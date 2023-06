Isola dei Famosi | Marco Mazzoli replica alle critiche | Non c’è stato davvero nessun favoritismo Solo malignità

...da Sabratah (Libia) come unotre barchini intercettati, mentre gli altri due sono invece salpati da Zauya (Libia) e Mahdia (Tunisia). Complessivamente ieri ci sono stati 18 approdi sull', ...... sull'di Vasilievsky, un ristorante, 'Staraya Stamozhnya' (Casa delle tradizioni, forse non ... ex amministratore del Savoy di Londra e in quelli anni responsabile della gestioneprimi ...Dopo l'Famosi , a quanto pare, Gian Maria Sainato strizza l'occhio al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e in partenza da settembre con la nuova edizione. Gian Maria Sainato verso il ...

Ornella Muti: "Mi hanno offerto l'Isola dei Famosi, ma ho detto no" Adnkronos

Dove trovare il mare più bello in Sardegna Ecco la mappa delle spiagge da nord e sud dell’isola da non perdere assolutamente, passando per le ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...