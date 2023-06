Isola dei Famosi | i protagonisti tornano alla realtà ma i rancori non si placano | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 24 giugno 2023) Allora l’è finita da quasi una settimana e i naufraghi sono tornati alle loro vite. Le tensioni che si respiravano però in Honduras non sembrano essersi placate. Se Pamela Camassa è volata in Sardegna dal suo Filippo Bisciglia che sta registrando le puntate di Temptation Island e Cristina Scuccia sembra essere sparita, gli altri concorrenti tramite interviste e dirette Instagram non se le mandano a dire. Andrea Lo Cicero dopo aver letto le tante critiche che gli sono state rivolte per i modi e le parole rivolte a Nathaly Caldonazzo e Helena Prestes ha voluto replicare. L’ex rugbista ha spiegato che tante cose noi da casa non le abbiamo viste e che sono state dette a telecamere spente molte cose davvero pesanti, soprattutto dCaldonazzo. Andrea ha voluto fare presente che le sue parole non sono nulla confronto a quello che l’ex gieffina ...