“Io scampata alla morte vittima pure di critiche | ecco come mi ha ridotto chi oggi chiede scusa” Lo sfogo di Michela

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In 8 anni nn ho mai pubblicato niente, ma visto che fast and furious ha fatto lo show questo è il continuo”. Parte così il lungochePrincipe, la donna di Sirignano che ha scampato per l’ennesima volta laper mano del suo ex fidanzato, Pellegrino Crisci. lo fa all’indomani dell’interrogatorio di garanzia dell’uomo che ha affermato al Gip di “essere pentito per quanto accaduto” e di sentirsi “Malato”, e, a leggere il suo post, anche perchèdi “” in paese. “Visto che alcune donne dicono che è un bravo ragazzo e la colpa è mia– prosegue la donna- La mia colpa è di ribellarmi ai mille tradimenti.? Voi avete visto solo il bel ragazzo con il Maserati. Io invece stavo anche quando la macchina nn ce l’aveva proprio e nemmeno un euro. Vi ...

