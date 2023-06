Invece di invertire la rotta stiamo imparando a non morire di clima

Leggi su tpi

(Di sabato 24 giugno 2023) L’isola Shahpori, all’estremo Sud del Bangladesh, è una delle aree più colpite dal ciclone Mocha che a metà maggio si è abbattuto sui Paesi del Golfo del Bengala: una tempesta tropicale che ha investito anche il Myanmar causando distruzione e lasciando 800mila persone in emergenza. I morti, però, sono stati meno di 200. «In passato un evento simile avrebbe causato decine o addirittura centinaia di migliaia di vittime», ha affermato Petteri Taalas, segretario generale dell’Organizzazione metereologica mondiale (Wmo). «Grazie agli allarmi precoci e alla gestione dei disastri, questi tassi di mortalità catastrofici sono ora fortunatamente storia», ha aggiunto. Negli ultimi 50 anni nel mondo si è verificato in media un disastro ambientale ogni 24 ore, portando alla morte di 115 persone e a perdite economiche per 200 milioni di euro al giorno: inondazioni, uragani, incendi e ondate di ...