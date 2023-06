Inter Under 15 Campione d’Italia | Empoli rimontato e battuto ai rigori

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) Vittoria Scudetto all’ultimo fiato per l’15. La sfida che ha visto opporsi i nerazzurri contro l’, è stata caratterizzata da una rimonta e la sentenza alla lotteria dei. Campaniello e Blini firmano due reti nei primi 22 minuti per i toscani, poi i nerazzurri recuperano al 35? con Carrara e con Curcio al 53. L’si vede annullato un gol di Sorino nel finale, ma ai supplementari la doppietta di Carrara in tap-in dopo una respinta del portiere sembra consegnare il titolo all’che però vede un nuovo pareggio messo a segno da Bagordo. Aiè di Mortarino su Verdone ad effettuare una grade parata, consegnando il titolo all’di Fautieri. SportFace.