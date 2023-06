Inter-Cordaz | ancora avanti insieme | presto il rinnovo ? TS

(Di sabato 24 giugno 2023) L’e Alexsono vicini aldi contratto: il terzo portiere sarebbe vicino alla permanenza in nerazzurro anche per la prossima stagione.? L’e Alexpossonocontinuare. Con Samir Handanovic più vicino all’addio (vedi QUI) e André Onana non certo della permanenza in nerazzurro (vedi QUI), l’sta ragionando sul da farsi per i portieri. Secondo Tuttosport, l’unico certo di restare sarebbe proprio, per cuidovrebbe arrivare la firma suldi contratto come terzo nel ruolo. Fonte: Tuttosport – Simone Togna-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

2023/24, piano per lo Scudetto: difesa restyling Lo sappiamo, ormai ci siamo abituati: almeno ... avendo per un altro anno ancora Handanovic eal fianco che gli possono garantire ...... il Chelsea (per ora) ha detto no all'per i prestiti di Lukaku (spinge per tornare in ... rinnovo per De Vrij (2025), Bastoni (2028), Calhanoglu (2027) e(2024), mentre sarà addio con ...Partiamo da, terzo portiere dell'che si merita un bel sei e mezzo in pagella. Voto decisamente alto per uno che ha il ruolo di terzo estremo difensore ma ci sembra giusto premiare un ...

Pantani, l'interismo e quella volta contro la Juve: perché Cordaz non è un terzo portiere qualunque La Gazzetta dello Sport

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Pep Guardiola pretende un centrale mancino e potrebbe spingere il suo club a corteggiare un tesserato interista: l’idea sarebbe quella di proporre uno scambio più 40 milioni cash Il Manchester City è ...