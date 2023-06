Inquinamento delle acque | multinazionale statunitense del settore della chimica costretta a pagare 10 miliardi

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 24 giugno 2023) Ben 10.3. Questa è la cifra che il colosso chimico 3M dovràcome risarcimento per l'di diversi sistemi di acqua potabile ai villaggi, ai comuni e alle contee interessati da questi problemi. L'azienda, secondo quanto stabilito in tribunale, dovrà corrispondere la somma in questione nell'arco dei prossimi 13 anni per rimuovere le sostanze incriminate (Pfas, ovvero perfluoralchiliche...