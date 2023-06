Inghilterra Under 21 vs Israele Under 21 – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 24 giugno 2023) A quasi 12 mesi dalla finale degli Europei tra le due19, l’21 e21 si affrontano domenica 25 giugno nel Gruppo C dei Campionati Europei21 2023. La squadra di Lee Carsley ha messo un segno con una vittoria iniziale per 2-0 sulla Repubblica Ceca giovedì, mentre i Giovani Scelti si recano al Ramaz Shengelia Stadium dopo aver tenuto la Germania in 10 uomini per un pareggio per 1-1. Il calico di inizio di21 vs21 è previsto alle 18 Anteprima della partita...