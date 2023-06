Indagine su Intelligenza Artificiale | audizioni dei rappresentanti di OpenAI

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 giugno 2023) ROMA – Mercoledì 28 giugno, presso l’Aula della Commissione Esteri della Camera, il Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, presieduto dalla vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto), svolgerà dalle ore 16 le seguentisul tema dell’: Anna Makanju, Head of Public Policy diBoris Power, Head of Partnerships Research diL’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa della Camera, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.