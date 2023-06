Incredibile nei 100 hs! Perché ha gareggiato una belga del lancio del peso? Situazione surreale E il tempo…

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Jolien Maliga Boumwko è stata la grande sorpresa di giornata agli Europei a squadre di atletica leggera, la vecchia Coppa Europa che si sta disputando a Cracovia (Polonia). Laè passata agli onori della cronaca non per una particolare prestazione agonistica o per un risultato di lusso, masi è esibita in una disciplina decisamente lontana da quella a cui è abituata. La 29enne è infatti una specialista del getto del(vanta un personale di 17.06 metri) e ieri era stata settima con unda 16.58. Oggi, però, si è dovuta sacrificare e si è presentata ai blocchi di partenza dei 100 ostacoli. La titolare Anne Zagré (personale di 12.71 e stagionale di 12.99) si è infatti infortunata e così il Direttore Tecnico è dovuto correre ai ripari per evitare il buco: Jolien Maliga Boumwko, con una struttura ...