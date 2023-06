Incidenti stradali | 34enne si schianta contro un platano e muore Auto spezzata in due

Argomentiroma youtuber Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Osimhen torna a Olusosun, la favela di Lagos dove è cresciuto: l'accoglienza è ...Un impegno esteso al tutto il territorio comunale, che si concentra soprattutto nei luoghi della movida per garantire la sicurezza stradale e la prevenzione deglicausati da chi ...Una serata tra amici con un tragico epilogo. Un uomo di 34 anni, Christopher Vidali , è morto per le gravissime ferite riportate in un'uscita di strada avvenuta la notte scorsa a Torre di Mosto (...

In fuga per 4 chilometri su auto in sharing finisce nella rotatoria, alla guida un minorenne RomaToday

Bridgestone e la Croce Rossa Italiana insieme per un programma dedicato alla sicurezza stradale. Obiettivo, sensibilizzare il pubblico più giovane, a partire dalle scuole.Il capoluogo bergamasco è la città della Lombardia dove c’è il più alto tasso di incidenti, più che a Milano Un’anziana di 77 anni è stata investita da un furgone sabato mattina in via Broseta, a Berg ...