Incidente su Raccordo autostradale di Avellino | scontro fra auto | un morto

(Di sabato 24 giugno 2023) (Adnkronos) – Ildiè stato chiuso al traffico in direzione Salerno a causa di unavvenuto al km 29,700. Per cause in corso di accertamento, duevetture sono entrate in collisione e, nel sinistro, una persona ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

