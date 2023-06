Incidente Casal Palocco | arresti domiciliari senza connessione per il 20enne youtuber | ”potrebbe fuggire all’estero o contattare gli amici ”

(Di sabato 24 giugno 2023) Roma. Rimane chiuso in casapoter usufruire di quegli strumenti che lo hanno reso famoso sul web, ovvero un influencer da 200mila euro all’anno. M. D. P. e il suo arresto, avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 23 giugno 2023, sono il punto finale di un’indagine che, a quanto pare, sembra essere arrivata ad una svolta, come raccontato anche dall’edizione romana di Repubblica. Parliamo dela capo del gruppo web dei TheBorderline., chiesti selfie ad Alex Britti davanti al luogo della tragedia: ‘I social sono diventati un problema per tutti’: arrivano iper ilDopo dieci giorni da quel drammatico ...

In questi ultimi giorni si è parlato molto del gravestradale avvenuto aPalocco (Roma). Anche noi abbiamo pubblicato diversi articoli sulla vicenda. Giuseppe Benincasa (in foto), direttore di ANIASA (Associazione Nazionale Industria ...... il bimbo di 5 anni, aPalocco, Roma . Nell'erano rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni. La Procura di Roma il 21giugno scorso ha intanto disposto una consulenza nell'...Leggi AncheyoutuberPalocco, strisce pedonali prima dello schianto: arresti domiciliari per Matteo Di Pietro Alex Britti ha provato sulla sua pelle quella che ormai sembra essere una ...

Matteo Di Pietro, lo youtuber ai domiciliari per l’incidente di Casal Palocco non potrà utilizzare… Il Fatto Quotidiano

Matteo Di Pietro è agli arresti domiciliari. Il giudice ha ritenuto fondamentale impedire ogni comunicazione con l’esterno da parte del ...Il ragazzo è accusato di omicidio stradale per la morte del piccolo Manuel, cinque anni, avvenuta in seguito ad un incidente a Casal Palocco. Domani il quartiere scende in piazza per ricordare il bimb ...