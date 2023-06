In questo giorno del 2014 | Luis Suarez morde l’italiano Giorgio Chiellini ai Mondiali

(Di sabato 24 giugno 2023) Breaking:ha messo in ombra la straordinaria vittoria della sua squadra uruguaiana aicontro l’Italia quando ha morso il difensoreinnel. L’incidente è avvenuto nell’ultima partita del girone tra le due squadre, quando Diego Godin ha segnato di testa un gol nel finale assicurando la vittoria per 1-0 ai sudamericani e la qualificazione a spese dei campioni del mondo 2006.è poi caduto a terra tenendosi la bocca eha protestato perché l’attaccante uruguaiano si era tuffato. Mi scuso con: pic.twitter.com/CvfkkjxzlM —...

Sono in tutto sette le coppie che hanno deciso di partecipare adocu - reality che terrà ... Alessia e Davide perché partecipano Lei vuole riconquistarlo dopo averlo tradito Tra qualche...che accade alla protagonista del film, interpretata da Jennifer Lawrence, una giovane ... ha ricordato come scoppiassero a ridere più volte alsul set ricordando come tutto ha avuto ...... non è facile dire esattamente cosa stia accadendo: approfitto anche per annunciare alla stampa che, finitoappuntamento a cui non ho voluto mancare, ho convocato i ministri competenti e l'...

Gli infarti mortali si verificano quasi sempre in questo giorno della ... Grantennis Toscana

Lo scontro tra Putin e Prigozhin procede in un clima surreale: tante le immagini che arrivano dalla Russia, poche le certezze ...Uno dei pilastri dell’economia agricola provinciale messo alle strette dall’aumento spropositato dei costi di produzione e da una serie di dinamiche legislative e di mercato estremamente penalizzanti ...