In nove punti | il viaggio garantito di un dj

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) Quando parlai, nel 2010, con Peter Gomez della mia idea di creare un blog basato sucanzoni, dalle quali avrei tratto spunto per i miei articoli, Peter si dimostrò entusiasta dell’idea. Mi fece notare che, tra i blogger dell’epoca, mancava la presenza di un DJ che si dedicasse alla scrittura e che il mio blog sarebbe stato il primo del genere per Il Fatto Quotidiano. Sono un Dj da oltre 25 anni, suono la musica e i dischi che apprezzo in contesti alternativi italiani, tuttavia, nel blog – fino a questo momento – mi sono focalizzato principalmente sulle sonorità che amo, senza approfondire il mio ambito specifico. Ora cercherò di condividere, attraverso, quanto ho imparato in questi anni: non ho la presunzione di pensare di poter stilare un vademecum per un Dj, preferisco considerare tali parole come un semplice punto di ...