In Molise test elettorale per le coalizioni

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 giugno 2023) Domenica 25, dalle 7 alle 23, e lunedì 26 giugno, dalle 7 alle 15, insi eleggerà il nuovo presidente della Regione. Sarà un banco di prova importante sia per vedere se l'alleanza Pd-M5S funziona sia perare la tenuta di Forza Italia nel primopost Berlusconi. I candidati sono tre. Francesco Roberti, 56 anni, sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, dall'Unione di Centro, da Popolari per l'Italia e due liste civiche. Roberti ha ricevuto l'appoggio anche di Italia Viva, una scelta quella delle truppe di Renzi che potrebbe far pensare a un esperimento i vista di future corse elettorali a livello nazionale. Il candidato del centrosinistra è Roberto Gravina, 45 anni, sindaco di Campobasso dal 2018, appoggiato dal Partito ...