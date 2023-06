In Molise contesa tra sindaci | primo test post Berlusconi

(Di sabato 24 giugno 2023) Sono duei principali aspiranti presidenti in, dove si vota domani e lunedì, 25 e 26 giugno. Il centrodestra, al governo dal 2018 con Donato Toma, punta questa volta sulcittadino di Termoli, Francesco Roberti di Forza Italia (sostenuto anche da Fdi, Lega, Udc, Popolari,che Vogliamo e Roberti Presidente). Il centrosinistra candida invece ilcittadino di Campobasso, Roberto Gravina del M5s (sostenuto anche da Pd, Avs, Socialisti, Costruire Democrazia e Gravina Presidente). Il terzo candidato è Emilio Izzo, in campo con la lista civica "Io non voto i soliti noti", mentre Forza Nuova è riuscita a sorpresa a presentarsi con Nicola Ninni.Il duello è per la guida della Regione più piccola d'Italia, ma è anche unbanco di prova a livello nazionale per ...

Il duello è per la guida della Regione più piccola d'Italia, ma è anche un primo banco di prova a livello nazionale per capire gli effetti sul quadro ...Segui Tag24 anche sui social Sono gli ultimi giorni utili di campagna elettorale: sabato tutti zitti e poi, domenica 25 e lunedì 26, i cittadini del Molise si recheranno alle urne per rinnovare il con ...