In migliaia in piazza da tutta Italia per difendere la sanità pubblica

Cgil in piazza, migliaia in difesa della sanità pubblica. Con Landini ... Dire

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Oggi migliaia di persone hanno manifestato a Roma, nella piazza convocata dai sindacati e dalle associazioni, per difendere la sanità pubblica e il diritto alla salute. È ...Cgil in piazza, migliaia a Roma al corteo in difesa della sanità pubblica. Con Landini ci sono anche Schlein e Conte.