In cosa differirà dal predecessore il prossimo top di gamma OnePlus 12

(Di sabato 24 giugno 2023) Non manca poco tempo al debutto del12, che dovrebbe essere lanciato sul mercato cinese entro dicembre. Il tipster Yogesh Brar ha fornito qualche dettaglio sul comparto tecnico della fotocamera posteriore, che potrebbe presentare il sensore Sony IMX989 da 1 pollice (già utilizzato a bordo di Oppo Find X6 Pro) ed un teleobiettivo contraddistinto dallo stesso sensore di quello impiegato l’anno scorso per il11, seppur con un’ottica diversa (forse con struttura periscopica). L’insider fa sapere che anche il display del12 dovrebbe essere migliore (adesso coincide con un Fluid AMOLED LTPO da 1300 nit di picco), una ricarica più rapida (100W via cavo e 80W wireless) ed un design simmetrico. Il12, alla luce di quanto finora riportato, si rivelerebbe essere uno smartphone profondamente ...

...può fare Quesito Così chiede una nostra lettrice: Sono una docente vincitrice di concorso ... se l'USR di competenza opererà come quello per la Campania, la lettricela presa di ...Comerispetto al programma tradizionale "La strada tracciata dalla Francia prevede l'estensione delle licenze di numerosi impianti nucleari e la costruzione di almeno 6 nuovi reattori. La ......può fare Quesito Così chiede una nostra lettrice: Sono una docente vincitrice di concorso ... se l'USR di competenza opererà come quello per la Campania, la lettricela presa di ...