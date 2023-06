Impallomeni: “Il centrocampo del Milan campione d’Italia non c’è più” Pianeta Milan

A parlare dei temi di mercato e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Scintille di mercato ...Stefano Impallomeni ha commentato il momento vissuto dal Milan e tutti gli addii che si stanno verificando in questi giorni ...