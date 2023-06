Il Tottenham punta il difensore della Juventus Gleison Bremer

(Di sabato 24 giugno 2023) Il nuovo manager delAnge Postecoglou potrebbe rinforzare la linea arretrata con il brasiliano Con l’ingaggio del brasiliano, il manager Ange Postecoglou intende migliorare il reparto difensivo.Il 26enne brasiliano si è affermato come giocatore chiave per il club italiano da quando è arrivato la scorsa estate per 41 milioni di euro e potrebbe rivelarsi L'articolo

Gleison Bremer è entrato nei radar delHotspurs e, considerate le disponibilità economiche delle squadre inglesi, la Juventus non può stare tranquilla. Secondo The Telegraph , gli Spurs sono a caccia di un solido difensore ...Certo, la trattativa tra Vicario e il(in dirittura d'arrivo per 20 milioni) toglie dal ...di Messi e quella probabile di Neymar (qualcuno dice anche Mbappé) lo inducono a comprare una...... l'Intera rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima annata. Ma per il momento, ... Intanto si allontana Vicario, per il quale si è fatto in avanti in maniera decisa il. E ...

Juventus: ora il Tottenham punta Bremer Virgilio Sport

Gleison Bremer è arrivato alla Juventus un anno fa dal Torino ma il suo nome è già di nuovo in auge in ottica calciomercato ...Lenglet a sorpresa in questa sessione di calciomercato potrebbe arrivare in Serie A. Il Tottenham, infatti, è pronto a virare su un altro obiettivo.