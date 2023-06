Il progressismo posticcio di Conte e la difficile alleanza col Pd Parla Tarchi

Leggi su formiche

(Di sabato 24 giugno 2023) Domenica si vota, in Molise. Il primo banco di prova per il centrodestra, a cui è venuto a mancare uno dei tre leader – Silvio Berlusconi – e per il centrosinistra di rito schleiniano. Non si sa ancora bene cosa accadrà, specie in termini di alleanze nel centrosinistra. Anche perché “non è con i caffè e i comizi che il gap tra Movimento 5 Stelle e Pd potrà essere colmato. Occorrono piattaforme convergenti, e non sarà facile costruirle”. A dirlo è Marco, politologo e docente all’Università degli Studi di Firenze Cesare Alfieri. Domenica si vota per le Regionali in Molise. Quello sarà un primo test sia per il centrodestra – e segnatamente per Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi – sia per il centrosinistra . Che esiti prevede anche in termini di tipologia delle alleanze? Mi sembra spropositato pretendere indicazioni in chiave nazionale dal voto ...