Il Pride in piazza a Milano | «Siamo 300mila» Schlein | con questo governo c’è pericolo regressione dei diritti

(Di sabato 24 giugno 2023) Ad aprire il corteo il trenino con le famiglie omogenitoriali che dall’evento milanese rilanciano la loro battaglia per il riconoscimento dei figli

... autodeterminazione e uguali diritti', l'interprete ci tiene ad affermare che 'ilè una manifestazione importantissima, specialmente per i giovani che devono scendere ine manifestare, ...AGI - Laarcobaleno di Milano è forte di oltre 300 mila persone. Secondo gli organizzatori è questo il numero dei partecipanti almeneghino. Il lungo serpentone colorato, con oltre trenta carri ha ......etrusco per poi attraversare le strade e le piazze della città fino a giungere inIV Novembre dove è stato allestito un palco per la cerimonia finale. Ad aprire il corteo dell'Umbria...

Il Pride in piazza a Milano: «Siamo 300mila». Schlein: con questo governo c’è pericolo regressione ... Il Sole 24 ORE

Grande partecipazione a Chieti all’ultimo evento della Pride week. Un corteo arcobaleno attraversa la città. L'evento si chiama “Un Pride della Majella” e culmina con una festa alla villa comunale ...Attese in città migliaia di persone, dalle 16,30 il corteo lungo la via Emilia. Nicolini: "Ordinanza antialcol drastica, speriamo che i bar restino aperti". Fb minaccia di chiudere la pagina del sinda ...