Il presidente russo | Vladimir Putin | ha firmato una legge che prevede sanzioni per la violazione della legge marziale

(Di sabato 24 giugno 2023) . Secondo la, coloro che violano lapossono essere multati fino a 1.000 rubli o essere sottoposti a un arresto amministrativo di 30 giorni. Per i funzionari, la sanzione può arrivare fino a 2.000 rubli, mentre le regole per la seconda punizione rimangono invariate. Inoltre, la confisca del veicolo può essere una punizione aggiuntiva per atti o omissioni che violano la. Nel caso di mancanza di una mappa obbligatoria del percorso per il trasporto pubblico su autobus, tram o filobus, il veicolo può essere trattenuto fino al pagamentosanzione amministrativa. I casi di questi reati amministrativi sono esaminati dai giudici dei tribunali distrettuali. Inoltre, è stato avviato un procedimento penale ...

"Questa è una battaglia in cui si decide il destino del nostro popolo e richiede l'unione di tutte le forze", ha detto ancora ilparagonando l'azione della Wagner a quella dei ...E costruendo la potente brigata Wagner, braccio armato delche, nella sua veste di milizia privata, è intervenuta in Siria, Africa e infine in Ucraina. Fino alla nuova, repentina ...Alta tensione in Russia per il golpe pianificato da Yevgeny Prigozhin. Il leader della milizia privata Wagner ha sfidato i vertici di Mosca. IlPutin, in risposta, ha parlato alla Nazione e ha promesso un'aspra vendetta: 'Ci hanno pugnalato alle spalle, ma difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento'...

La Wagner volta le spalle a Putin e marcia su Mosca Il Manifesto

Cosa sta accadendo in Russia Il finanziatore della Wagner, Prigozhin, ha avvisato il Cremlino che la prossima destinazione dei suoi 25mila uomini è Mosca, il centro del potere, e stando alle sue paro ...Tra i tanti studiosi e docenti universitari l’Università di Messina si è avvalsa della preziosa opera accademica del prof. Luigi Maria Lombardi Satriani (1936 - 2022), distintosi, tra l’altro come pol ...