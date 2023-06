Il piano svizzero contro la radicalizzazione spiegato da von Muralt

Leggi su formiche

(Di sabato 24 giugno 2023) Nel 2022 è giunto a scadenza il primod’azione nazionaleper prevenire e combattere lae l’estremismo violento, adottato nel 2017 e della durata iniziale di cinque anni, che consisteva in ventisei misure specifiche suddivise in cinque diversi ambiti d’intervento. In sintesi, ild’azione, rivolgendosi alle istituzioni pubbliche, accademiche e alla società civile, auspicava l’avvio di iniziative volte a contribuire allo sviluppo di conoscenze e competenze della materia; a favorire la collaborazione fra gli attori coinvolti in questa tematica; ad anticipare la diffusione delle ideologie e gruppi estremisti; a promuovere l’abbandono della violenza e la reintegrazione dei soggetti radicalizzati e, infine, ad incrementare la cooperazione internazionale. In corrispondenza di ogni attività ...