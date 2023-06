Il piano di Putin per fermare Prigozhin | Partito l' ordine | cosa offre a Wagner

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 giugno 2023) Eliminare il leader e dare l'amnistia ai suoi uomini. Sarebbe questo il proposito di Vladimirmentre Yevgenye il suoi mercenari del grupposono ormai a pochi chilomentre da Mosca dovo aver occupato militarmente i comandi militari di Rostov e il controllo della città di Voronezh. La Russia è sull'orlo del caos, in bilico tra guerra civile e un tentativo di colpo di Stato. Per debellare la rivoltavorrebbe "eliminare"e offrire un'amnistia ai combattenti della, riporta Adnkronos che rilancia quanto affermato da una fonte vicina allo stato maggiore russo, citata dal media russo IStories. Secondo la fonte, i militari russi non hanno sufficienti risorse per impedire adi raggiungere Mosca e stanno raccogliendo truppe ...