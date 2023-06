Il Paradiso delle Signore | Tancredi di Sant' Erasmo sbotta durante le riprese | Non va proprio bene!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 24 giugno 2023) Il, Flavio Parenti (aliasdiledice che c'è qualcosa non vabene: ecco a che si riferisce Ilè la soap opera della Rai che veniva trasmessa tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 16:05, immediatamente dopo la trasmissione della conduttrice Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Le cose sono cambiate drasticamente di recente. Infatti, per via della stagione estiva, allo stesso orario, va in onda Sei Sorelle. La fiction spagnola, per quanto appassionante, non si avvicina neanche lontanamente alin termini di seguito. Per quali motivi? In effetti ci sono tante ...