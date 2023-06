Il naufragio nel Peloponneso non scalfisce la popolarità di Mitsotakis

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilavvenuto lo scorso 14 giugno a largo delha acceso il dibattito tra i principali partiti greci in vista delle elezioni di questa domenica. Nonostante l’opacità della versione della guardia costiera greca e gli attacchi dell’ex-premier e leader del partito di sinistra Syriza Alexis Tsipras alle politiche anti-immigrazione del governo, il primo ministro uscente Kyriakosrimane in testa ai sondaggi e fedele alla sua nuova linea: maggioranza assoluta o nuove elezioni ad agosto. In un comunicato, la guardia costiera greca ha affermato che il peschereccio con a bordo centinaia di persone migranti avrebbe rifiutato le sue ripetute offerte di assistenza. Durante la notte del 14 giugno, il motore della nave si sarebbe rotto e il peschereccio sarebbe affondato poche ore dopo, provocando la morte di ottanta ...