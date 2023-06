Il Napoli ha offerto 20 milioni per Kadioglu del Fenerbahce Sporx

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 giugno 2023) Secondo quanto scrive il portale turco di mercato, ilavrebbe presentato un’offerta alper il difensore Ferdi. Ilha17più 3 di bonus, per un totale di 20. I turchi, però, non intendono lasciarlo andare per meno di 25. Suc’è anche il Newcastle.scrive: “Le offerte ufficiali persono iniziate ad arrivare non appena la stagione è finita. In particolare, hanno provato a convincere ilNewcastle United e. L’offerta dell’Everton è rimasta bassa, mentre quelle die Newcastle hanno raggiunto i 20di euro. Il ...