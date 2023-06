Il mio incubo dopo l' operazione al seno | Il risultato è disastroso e devo conviverci

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 24 giugno 2023) Oggi Notizie Una celebre modella dalpiù grande che rispettava le leggi è furiosa per il suo ultimo intervento chirurgico, mentre si pente delle sue precedenti operazioni per il potere degli influencer online. Scopri di più sulla vita della modella di Instagram Neyleen Ashley, che condivide la sua esperienza di avere le protesi mammarie più grandi dei limiti legali negli Stati Uniti, il suo dolore fisico causato da interventi chirurgici precedenti, e la sua ricerca per amore e felicità. Inoltre, scopri come Neyleen si è ritrovata bloccata sulle piattaforme socialessersi fatta male con l'ex giocatore di NBA Kris Humphries. Di cosa parliamo in questo articolo... Neyleen Ashley, una modella influencer con 2.5 milioni di followers su Instagram e 1.5 milioni su TikTok. Ha speso £15,000 per tre interventi di chirurgia estetica per aumentare il ...