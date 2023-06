Il miliardario che avrebbe dovuto trovarsi sul Titan nel viaggio della tragedia | “I nostri posti sono andati a Shahzada Dawood e a suo figlio”

(Di sabato 24 giugno 2023)e Suleman, il ragazzo 19enne morto sul sottomarinoper far contento il padre, in realtà nonrosul sommergibile imploso domenica durante la sua discesa negli abissi per vedere il relitto delic. Il comandantemissione, Stockton Rush, aveva infatti tentato di vendere i biglietti al finanziere di Los Angeles Jay Bloom e a suo19enne. Dai messaggi intercorsi dai due uomini d’affari, resi pubblici solo ora dai media americani, si vede Rush offrire un prezzo last-minute di 150mila dollari a testa – il costo standard era di 250mila dollari a persona – e Bloom che rifiuta. Il motivorinuncia? Ovviamente i dubbi sulla ...

Le forze di sicurezza russe sono intanto entrate nel centro pietroburghese gestito dal gruppo delYevgeny Prigozhin ,ieri, in un messaggio audio ha invitato alla ribellione ...... qualunque fosse il campo,viveva la vita per la sua famiglia, i suoi affari e per la prossima avventura', ha fatto sapere in una nota la famiglia delbritannico. 'Ciòha ...Il più giovaneucraino, un seggio alla Verkhovna Rada , il Parlamento, titolare di una delle prime dieci banche ucraine e 'patron ' di una squadra di calcio, il Vorskla Poltava ,...

Sottomarino disperso, gli sms del comandante al miliardario che ha rifiutato i biglietti: «Meno sicuro attrave ilmessaggero.it

Il Titan avrebbe subito un'implosione catastrofica: l'ipotesi è stata formulata dalla Marina degli Stati Uniti ...Tutti i titani prima o poi crollano, Quasimodo ci rende più maturi, Tom Cruise titaneggia a Roma, le Ong non dovranno più necessariamente far sbarcare nel porto più vicino, la lettura della mente è di ...