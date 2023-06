(Di sabato 24 giugno 2023) Lazar, il giovane prospettodi soli ventuno anni, è un obiettivo del. I rossoneri, dopo aver venduto Tonali, sono interessati a rinforzare il proprio centrocampo. Nel mentre, i tifosi aspettano numerose conferme delle voci di mercato, ma tra queste c’è proprio il giocatore serbo-tedesco. Come riporta Sky: “Ilprosegue dunque la sua filosofia improntata ai giovani., centrocampista offensivo di grandissimo talento, è arrivato a Udine due anni fa a titolo definitivo dall’RB Lipsia, club di Bundesliga. Dopo un primo anno di ambientamento, nella stagione appena conclusa il serbo ha trovato continuità con la squadra di Sottil, collezionando 37 presenze in Serie A impreziosite da 5 gol e 4 assist”. È capace di giocare sia nel ruolo di ...

Non gli si può dire niente neppure sul fatto che allora, quando professò amore per ile che ...squadra si deve essere d'accordo (almeno) in due e a volte quando l'altro è anch'esso...Tuttavia, ilè fortementeall'acquisto di Frattesi, lo considera il rimpiazzo ideale in rosa dopo la partenza di Tonali e avrà a breve nelle casse la liquidità necessaria per ...Ecco perché il popolo rossonero trema di fronte alle voci che vorrebbero il Newcastle... L'Inter beffa ilal fotofinish: Thuram è suo! I rossoneri pensano a Scamacca e Morata I tifosi ...

Il Milan è interessato a Samardzic dell'Udinese (Sky Sport ... IlNapolista

Blog Calciomercato.com: Il giornalista Luca Serafini, che adoro per il suo modo di scrivere sempre privo di eccessi, nell' editoriale per Milan News, che vi invito a leggere, ha ...L'asse Milano-Londra si scalda. Il mercato sta entrando nella sua fase calda e l'Inter sta lavorando con il Chelsea su più piste per rinforzare la rosa della prossima stagione: oltre ...