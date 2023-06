Il messaggio di Putin alla Nazione | Pugnalati alle spalle | traditori saranno puniti

(Di sabato 24 giugno 2023) (Agenzia Vista) Russia, 24 giugno 2023 "Le persone che adesso combattono sul fronte hanno ricevuto questa pugnalatasp. Tutti coloro che hanno scelto la via del tradimentoritenuti responsabili. Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari. Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir, in un discorsoin diretta tv dopo la ribellione del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Lo ha detto il presidente russo, Vladimir, in un discorso alla nazione in diretta tv dopo la ribellione del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Kremlin... ha detto Yevgeny Prigozhin in unaudio da Rostov. Lo stesso Prigozhin ha poi affermato ... ha detto il presidente russo Vladimirin un discorso alla nazione. "Le azioni che hanno ...E' quanto ha detto Prigozhin in un nuovosu Telegram. "Stiamo morendo per il popolo russo", ha poi aggiunto il leader di Wagner. "Vladimirsi sbaglia profondamente, nessuno si ...

Russia, messaggio della Wagner: "Putin ha sbagliato, presto avremo un nuovo Presidente" La7

(Adnkronos) - "Il presidente lavora al Cremlino". Lo ha assicurato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti, dopo alcuni voci secondo cui, in seguito alla rivolta di Yevgen ...Il colpo di mano militare del leader della Brigata Wagner non può determinare la caduta di Putin, ma il sistema di potere ormai è compromesso ...