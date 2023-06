IL MATTINO | Napoli | Chelsea e PSG vogliono Osimhen | parte l’asta europea

Un'auto è esplosa ieri mentre percorreva la Tangenziale . Le due persone a bordo, u n uomo di 25 anni e una donna di 66 anni sono stati travolti dalle fiamme che si sono sviluppate dopo l'esplosione e ...Disarcionato improvvisamente dal mulo che lui conosceva bene e cavalcava spesso. Giovanni Cavaliere , ad appena 12 anni , ha perso la vita perché è rimasto incastrato con un piede nelle briglie dell'...Quando esisteva il rispetto per il 'gentil sesso' si usava dire che le donne non si toccano neanche con un fiore . Altri tempi, sebbene non si tratti di preistoria: oggi, a giudicare dall'impazzimento ...

PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Il Napoli di Rudi: sempre più offensivo per vincere ancora" Tutto Napoli

«Il tema dell'integrazione delle cure socio-sanitarie è fondamentale per tutti i territori. Anche l'accessibilità e le cure dal punto di vista ospedaliero sul quale mi ...«Capri è la meta che tutti gli italiani sognano». Ad affermarlo è Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor (gruppo che si occupa di posizionamento strategico ...