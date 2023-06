(Di sabato 24 giugno 2023) 24 giu 19:36 La marcia sudel- VIDEO 24 giu 19:35 Gli Usa si stanno consultando con gli alleati - VIDEO 24 giu 19:34: "per non" I ...

La drammatica crisi in cui è piombata la Russia dopo l'insurrezione militare dei mercenari delche sono ormai alle porte di Mosca sembra essere arrivata un punto di svolta. Il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, ha annunciato di aver negoziato con il capo delle milizie, ...La notizia del giorno riguarda la rivolta dell'armatacontro la Russia: ilmercenario schierato al fianco del Cremlino fin dall'inizio della guerra contro l'Ucraina ha occupato ...non è solo unparamilitare. È anche, se non soprattutto, un pezzo del potere russo messo in mano a una banda di mercenari, guidata da un mercenario. E quando i mercenari assumono potere ...

Il gruppo Wagner si ferma a 200 chilometri da Mosca, Prigozhin: "Torniamo indietro per non spargere sangue" TGCOM

L’avanzata dei mercenari del gruppo paramilitare Wagner verso Mosca nel tardo pomeriggio di oggi, 24 giugno 2023, si è fermata. Il leader del battaglione, Yevgeny Prigozhin, che solo questa mattina ...Non ci sono ancora reazioni ufficiali dalla Città Proibita su quanto sta accadendo in queste ore in Russia, e probabilmente non ve ne saranno, almeno a breve, conoscendo l’abituale prudenza cinese nel ...