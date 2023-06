Il gruppo Wagner ' conquista' Rostov | spari nella città | militari russi si uniscono alla rivolta

Tante le descrizioni delguidato dal leader Yevgeny Prigozhin , in rivolta contro Mosca e Vladimir Putin . Armati con le più moderne tecnologie militari, schierati per sostenere l'...L'appello del ministero della Difesa alIl Ministero della Difesa russo ha comunicato ai combattentidi essere stati 'ingannati e trascinati in un'avventura criminale' da Yevgeny ...Gli Usa osservano da vicino la situazione in Russia e lo scontro tra il leader delmercenario Yevgeny Prigozhin e i generali russi tra cui il ministro della Difesa Sergei ...della...

Russia, la brigata Wagner si ribella e arriva a Rostov | Putin: difenderemo il nostro Stato dai traditori, "Prigozhin ci ha pugnalato alla schiena" TGCOM

Il presidente russo dopo la sfida lanciata dal gruppo mercenario Wagner: "Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari" ...I paramilitari guidati da Yevgeny Prigozhin sono entrati nella città di Rostov sul Don: Putin ha parlato di un atto di tradimento che sarà punito ...