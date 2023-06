???????Il gran caos dell’economia turca

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 giugno 2023) Non è bastato a frenare la discesa della lirarispetto a dollaro ed euro l’aumento del tasso di interesse di riferimento di 650 punti base, portato dall’8,5 al 15 per cento. I mercati... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti