Il governo metta salute e istruzione in cima all’agenda I consigli di De Tomaso

(Di sabato 24 giugno 2023) L’emergenza sanitaria sembra non finire mai. Alcune regioni rischiano il collasso nell’estate appena cominciata. Mancano i medici. Quelli in corsia sono sottoposti a turni massacranti. Molti preferiscono approdare nelle cliniche private, spesso cambiando città e, talvolta, anche nazione. Le Asl sono arrivate al punto di farsi concorrenza tra loro, confezionando bandi di concorso col retropensiero di assumere medici e infermieri interessati a cambiare sede. E meno male che il Covid è andato in pensione, altrimenti una parte di italiani si sarebbe trovata di fronte a un bivio: curarsi oltre frontiera oppure affidarsi ai santi di riferimento, sperando in una loro prodigiosa intercessione. La semi-paralisi della sanità dipende mille cause, come accade per tutti i problemi complessi di questo mondo. Ma la carenza dei medici è figlia della presunzione, tipica di ogni pianificatore, di voler ...