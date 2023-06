Il golpe di Wagner si ferma a 200 km da Mosca | Putin indebolito | il ritorno di Lukashenko e la vittoria di Prigozhin Che cambia gli assetti del potere al Cremlino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) Una giornata folle, forse la più dura per Vladimirdall’inizio dell’operazione speciale in Ucraina. Perché a essere messa in discussione per la prima volta è stata la leadership stessa del numero uno del. Che alla fine – questo raccontano le cronache ufficiali – ha dovuto cedere all’uomo che da alleato fedele è diventato la peggiore minaccia: Yevgeny, il capo dei mercenari delle milizie. Il vincitore è lui: se le notizie che filtrano dai canali Telegram fossero conte, l’ex cuoco diavrebbe portato a casa successi inimmaginabili prima di oggi: la cacciata dei suoi acerrimi nemici Shoigu e Gerasimov (rispettivamente ministro della Difesa e capo di stato maggiore dell’esercito) e la messa in sicurezza di tutto il Gruppo...