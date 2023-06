Il Fenerbahce continua lo shopping a Milano | tentativo per Origi e Rebic

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilvuolere a fare. Dopo aver annunciato l’ingaggio a parametro zero di Edin Dzeko, il club turco guarda all’altra sponda del capoluogo lombardo per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. I gialloblù vogliono tornare a competere per la vittoria del campionato dopo 9 stagioni di astinenza: l’ultimo trionfo nella Süper Lig è datato infatti 2013/14. Oltre a Dzeko, l’idea delsarebbe quella di ingaggiare anche altri due attaccanti, entrambi di proprietà del Milan. Si tratta di Divocke Ante, entrambi in uscita dal club rossonero. Il primo sondaggio turco, però, non ha convinto il Milan che attende un eventuale rilancio per far decollare le trattative. Foto: LaPresse