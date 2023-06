Il discorso di Putin | durissimo con Prigozhin | ma cerca di “salvare” la Wagner «Siamo sotto attacco | pronto a difendere la Russia»

(Di sabato 24 giugno 2023) «Stiamo combattendo per la vita e la sicurezza del nostro popolo. Occorre rimanere uniti ed eliminare ogni differenza. La situazione a Rostov è difficile. Mi rivolgo a chi con inganno e minacce è stato coinvolto in questa avventura criminale.mo il popolo e lo Stato da ogni tradimento interno. Il gruppoè formato da eroi che hanno liberato il Donbass.ha tradito laper ambizione. Le azioni che hanno diviso la nostra unità sono, infatti, il rinnegamento del nostro popolo, dei nostri compagni d’armi che ora stanno combattendo al fronte, questa è una pugnalata alle spalle per il nostro Paese e il nostro popolo». Dopo una delle notti più agitate innegli ultimi tempi il presidente Vladimirprende parola contro il numero uno del gruppo ...

Guerra Ucraina, Putin: «Pugnalati alle spalle, difenderemo la Russia dai traditori». Prigozhin: «Pronti a marc ilmessaggero.it

