(Di sabato 24 giugno 2023) Silvio Berlusconi, in vita, è stato molte cose. Soprattutto, colui che ci ha detto che le nostre speranze non avranno seguito. Posto che il suo funerale sia stato un evento first appeared on il manifesto.

Il corpo illusorio della decadenza Il Manifesto

(Cultura) Un percorso di letture per inquadrare Silvio Berlusconi, una figura impolitica (poiché celebra la fine dello spazio pubblico) che ha introdotto la vera essenza del populismo: il ricorso allo ...