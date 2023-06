Il 'caso Montanari' rappresenta uno dei principalidella città emiliana, già oggetto di due archiviazioni (una nel 1991 e l'altra nel 2020 dopo la prima riapertura del 2017), la decisione ...Il 'caso Montanari' rappresenta uno dei principalidella città emiliana, già oggetto di due archiviazioni (una nel 1991 e l'altra nel 2020 dopo la prima riapertura del 2017), la ...*** Onewinter evening, already grown - up Iya returned home and found her father in complete ... Inthe family was rich and powerful and insisted on seeing the body of the deceased child with ...

Il cold case del professor Giorgio Montanari, dopo 42 anni riaperte le indagini sull’omicidio Il Fatto Quotidiano

Nuovi elementi e tecnologie investigative spingono la procura a riaprire il caso di uno dei principali cold-case della città emiliana ...Un cold case a tutti gli effetti. Sono state infatti riaperte le indagini dopo 42 anni sull’uccisione del professore Giorgio Montanari, 51 anni, direttore della clinica ostetrico-ginecologica del Poli ...