Il capo della Wagner annuncia la ritirata

(Di sabato 24 giugno 2023) Dopo ore di tensione e di trattative i miliziani"fanno marcia indietro", a soli 200 chilometri da Mosca. Hanno deciso di tornare verso sud per evitare "spargimento di sangue russo", ha dichiarato in un audio il loro leader Yevgeny Prigozhin, dopo averto "l'inizio...

Per spiegare l'attuale risvolto dei rapporti tra il presidente russo e ildelle milizie mercenarieWagner, Mentana ha utilizzato l'immagine di una figura mitica: 'Il Golem Progozhin si è ...Il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, ha annunciato di aver negoziato con ildelle ... sarebbe stato raggiunto un accordo per garantire la sicurezza dei combattentiWagner. Russia,...... se ildello stato maggiore Gerasimov e il ministroDifesa Shoigu non si recheranno a a Rostov - sul - Don, i mercenari sono pronti a marciare verso Mosca , è la minaccia del...

Prigozhin, a capo della Wagner, accusa (nuovamente) i vertici di Mosca: «Ingannano il popolo russo sulla ... Open

La brigata Wagner conquista Rostov, poi marcia su Mosca. A 200 chilometri dalla meta, il capo intima l’alt: “Meglio non spargere sangue russo”. Lo stop dopo ...“Oltre a Vladimir Putin c’è un altro uomo che oggi vacilla per il tradimento di evgeny Prigozhin”. Così ha scritto Enrico Mentana sui social riferendosi al collega Dario Fabbri, direttore di Domino, ...