Il cane da guardia ha morso Putin | “La guerra civile è iniziata”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 giugno 2023) Finora era considerato ildadi Vladimir. Ora, però, le cose sono cambiate: è infatti il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, a guidare la rivolta contro il presidente russo e contro l’esercito di Mosca. Prigozhin ha lanciato un appello per fermare i capi delle forze armate russe dopo aver detto che le truppe hanno bombardato gli accampamenti dei suoi combattenti. L’ordine, secondo quanto afferma il capo della Wagner, sarebbe arrivato dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu, causando un “numero enorme” di morti. I mercenari hanno marciato su Rostov e ora lo stanno facendo in direzione Mosca. “Andremo fino in fondo”, assicurano. Uno dei canali legati al Gruppo Wagner su Telegram parla chiaramente di una: “La...