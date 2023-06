Il Bayern Monaco pensa a Phillips del Manchester City | le ultime

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilsta cercando un nuovo mediano per rinforzare la rosa: il primo nome èdelIlsta cercando un nuovo mediano per rinforzare la rosa: il primo nome èdel. Secondo quanto riportato dalla Bild, il giocatore inglese, nonostante sia arrivato ai citizens solamente da una stagione, già sarebbe fuori dai piani di Pep Guardiola. I bavaresi, dunque, si sarebbero subito interessati al centrocampista.

Il team di Pep Guardiola, infatti, potrebbe cedere Walker al; mentre Cancelo non sarebbe più gradito al tecnico spagnolo. - foto LivePhotoSport - . pdm/red 24 - Giu - 23 12:56 24 giugno ...Tra queste spiccano tre top club europei, di tre campionati diversi, come Liverpool ,e Paris Saint - Germain . Ovviamente i bianconeri sarebbero ben felici di tenere Chiesa, ma allo ...La Gazzetta fa anche la lista dei possibili successori: da Sommer in uscita dal, al georgiano del Valencia Mamardashvili . In Italia non va sottovalutato il profilo di Musso , però in ...

Con la probabile cessione di Kyle Walker al Bayern Monaco e Joao Cancelo che non rientra più nei piani di Guardiola, il Manchester City è ...L'asse Milano-Londra si scalda. Il mercato sta entrando nella sua fase calda e l'Inter sta lavorando con il Chelsea su più piste per rinforzare la rosa della prossima stagione: oltre ...