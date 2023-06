IIA | Fismic | “Il Titanic sta affondando | il nuovo Cda dovrà fare miracoli”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“IlCDA che sarà designato lunedì dagli azionisti, si ritroverà ad affrontare una situazione molto difficile, complicata da problemi strutturali irrisolti”. E’ quanto si legge dalla nota dellasulla nuova crisi di Industria Italiana Autobus. “Questa società – dichiara il Segretario Generale Giuseppe Zaolino – Ha sprecato oltre 160 milioni di euro in tre anni e prodotto in media meno di un autobus al giorno con quasi 600 dipendenti tra Bologna e Flumeri. Numeri da fallimento se non fosse stata sostenuta dallo stato. Se sono vere le tesi del Governo che ha deciso di bloccare il bancomat, ilCdaper riavviare la produzione e portarla a regime con l’obiettivo del pareggio dichiarato a 700 autobus l’anno. In questi tre anni ...