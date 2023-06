I traditori della Russia saranno puniti Putin minaccia Prigozhin

(Di sabato 24 giugno 2023) Altissima tensione in. In queste ore il Cremlino è sotto il tiro incrociato di Occidente e gruppo Wagner.ha preso il controllo del quartier generale a Rostov edi voler marciare su Mosca. Intantoprende la parola e fa un discorso alla nazione annunciando la punizione di tutti i.. «Quello che stiamo affrontando è un tradimento. Gli interessi personali hanno portato al tradimento del nostro Paese e alla causa che le nostre forze armate stanno combattendo». Lo dice il presidente russo, Vladimir, riferendosi all'azione dei mercenariWagner.ha aggiunto di essere «pronto a tutto per difendere lo Stato. Tutti coloro che sono andati sulla via del ...

Questa notte risolveremo la questione deie criminali che hanno disonorato la Russia. I loro nomi sono Shoigu (il ministroDifesa) e Gerasimov" (capo di Stato maggiore delle Forze ...Il comitato nazionale antiterrorismoRussia chiede al capo di Wagner "di interrompere le ... di non eseguire gli ordini criminali edi Prigozhin e di prendere misure per arrestarlo" , ...L' Fsb ha invitato i mercenariWagner a disobbedire agli ordini del loro leader e ad " ... di non eseguire gli ordini criminali edi Prigozhin e di prendere misure per arrestarlo ", ...

Prigozhin "Presa Rostov". Putin in diretta Tv: "Difenderemo la Russia, traditori saranno puniti" - Putin, "siamo stati pugnalati alle spalle" - Putin, "siamo stati pugnalati alle spalle" RaiNews

