I miliziani della Wagner in coda al McDonald' s russo a Rostov - sul - Don

(Di sabato 24 giugno 2023) su Tg. La7.it - Anche i soldati hanno fame. I soldatisono in fila, con tanto di vassoio in mano, per comprare hamburger e patatine al fast food"Vkusno i tochka"...

I soldatiWagner sono in fila, con tanto di vassoio in mano, per comprare hamburger e patatine al fast food russo "Vkusno i tochka" ("Buono e punto") di Rostov - sul - Don . Lo pubblicano sul ...tunisini sono stati tra i 5mila e gli 8mila, e sono arrivati a ricoprire ruoli di rilievo all'internogerarchia politico - militare dell'Isis. Una volta sconfitta, l'organizzazione ...... su ordine del ministroDifesa Sergei Shoigu facendo "un numero enorme" di morti. "Siamo in 25.000", ha dichiarato il leader deiinvitando i russi, in particolare i soldati, a unirsi ...

Prigozhin "Presa Rostov". Mosca: "misure antiterrorismo". Appello di Putin in diretta televisiva - Aggiornamento del 24 Giugno delle ore 09:08 - Aggiornamento del 24 Giugno delle ore 09:08 RaiNews

Anche i soldati hanno fame. I soldati della Wagner sono in fila, con tanto di vassoio in mano, per comprare hamburger e patatine al fast food russo "Vkusno i tochka" ("Buono e punto") di ...Tutti aspettano cosa dirà Vladimir Putin nell’annunciato appello ai russi, visto che fino ad ora il capo dello Stato aveva deciso di tenersi fuori dalla disputa in corso tra combattenti. E che disputa ...